Улан-Батор, 7 июля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. 7 июля, в 7.00 часов утра по местному времени в Монголии начался второй тур президентских выборов.

Выборы

За пост главы страны борются кандидат от Монгольской Народной Партии, нынешний лидер парламента Миегомбо Энхболд и кандидат от Демократической партии, Халтмаа Баттулга.

Главный избирательный комитет призывает граждан Монголии активно участвовать в повторном голосовании. С аналогичным призывом обратились к народу президент Монголии и сами кандидаты.

Действующий глава государства Цахиа Элбэгдорж вместе с женой уже проголосовали:

«Независимо от того, что кто будет выбран, народ меняет президента. Проголосуйте за выбранного вами кандидата. Давайте завершим голосование в этот день. Нас ждет много работы. Активно участвуйте в голосовании!», — сказал нынешний президент.

Желание, чтобы голосование завершилось в этот же день, выразил и спикер парламента, кандидат в президенты Миегомбо Энхболд.

В социальных сетях также распространяются призывы к активному участию в выборах. На проведение второго тура, вызванного в том числе низкой явкой избирателей, было потрачено 7,2 млрд тугриков, что является немалыми средствами для экономики страны, которая переживает кризис и финансовые трудности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Монголии состоялись президентские выборы. В них за пост главы государства боролись кандидаты от трех политических партии, представленных в парламенте: Монгольской народной партии, Демократической партии и Монгольской Народной Революционной партии.

По итогам президентских выборов, явка на которых составила 66,5%, никто из кандидатов не смог набрать свыше 50% голосов, необходимых для избрания.

В связи с этим в Монголии был назначен второй тур голосования, в который вышли кандидаты от Монгольской Народной партии и Демократической партии, получившие наибольшее количество голосов в первом туре.

Во втором туре голосования должны принять участие 1 млн 978 тыс. избирателей. По всей стране работают 22 избирательных комитета и 1983 избирательных участка. Голосование завершится в 22.00 часа по местному времени, после чего ожидается оглашение предварительных итогов.