Москва, 7 июля, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю: евро впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 69 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Евро

По состоянию на 10:26 мск, евро торгуется на отметке в 68,84 рубля, он прибавил 12 копеек к предыдущему закрытию. На максимуме валюта составляла 69,0350 рубля. Минимум по евро за первые полчаса торгов — 68,83 рубля.

Доллар США к этому времени подорожал на 13 копеек и достиг 60,29 рубля. Валюта торговалась в диапазоне от 60,26 до 60,4850 рубля.

6 июля доллар США стоит во второй половине дня 60,15 рубля (+0,3%). Евро оценивается в 68,48 рубля (+0,6%).

Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 7 июля, составляют 60,24 рубля за американскую валюту и 68,38 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 67 и 71 копейку соответственно.

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