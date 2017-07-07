Калуга, 7 июля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил воспитанников калужского социального приюта для детей и подростков «Мечта», где состоялось торжество, приуроченное к празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-службы городской думы Калуги В калужском детском приюте «Мечта»

От имени депутатов городской думы Калуги и фракции партии «Единая Россия» Александр Иванов поздравил детей и гостей праздника и вручил им красочно иллюстрированные детские книги.

Депутаты калужской городской думы много лет шефствуют над этим социальным учреждением. В беседе с новым директором приюта Светланой Яровых глава Калуги обозначил вопросы, которые депутатский корпус сможет помочь решить. В частности, приюту необходима звуковая аппаратура, для проведения культурно-массовых мероприятий.

«Конечно, очень важно создавать в подобных учреждениях комфортную, позитивную обстановку, ведь попадают сюда ребята, у которых далеко не все благополучно в семьях, — отметил Александр Иванов. — Хочется пожелать, чтобы в каждом доме царила любовь и взаимопонимание, чтобы каждый ребенок чувствовал душевное тепло и заботу своих родных и близких».