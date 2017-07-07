Норильск, Красноярский край, 7 июля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Норильске на шахте «Заполярная» произошла авария — взорвался метан. Об этом 7 июля сообщают «Вести».

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Отмечается, что ранения получили трое горняков, они доставлены в больницу. Их травмы медики оценивают как легкие и средней тяжести.

Не удается связаться с пятью горняками — рабочими и мастером участка.

Из шахты, где ведется добыча медно-никелевой руды, уже эвакуированы 130 горняков. Под землей остаются около 30 человек, они также должны быть доставлены на поверхность.