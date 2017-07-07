Москва, 7 июля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на введение прогрессивной шкалы НДФЛ, вносят в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

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«Те кто получает до 2 млн рублей в месяц, получает (ставку) 13%, те кто получает более 2 млн — 18%», — озвучил он предложение депутатов.

По подсчетам авторов законопроекта в случае принятия закона норма коснулась бы 20 тыс. граждан РФ. «Но дополнительно получили бы 200 млрд рублей в бюджет», — указал Миронов.

Вторая инициатива касается тех кто недополучает в рамках минимального прожиточного уровня, рассказал парламентарий.

«Мы предлагаем в качестве компенсации брать с них те же 13%, но делать социальную доплату до уровня прожиточного минимума», — рассказал Миронов.