Санкт-Петербург, 7 июля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В выставочном комплексе «Ленэкспо» в предстоящее воскресенье с 11:00 до 15:00 будет проходить акция «Есть такая профессия — Родину защищать». Здесь будут представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, в том числе зенитные ракетные комплексы, РЛС, бронированная и спецтехника, а также предметы летного обмундирования, поисково-спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты военного летчика.

Mil.ru Пилотажная группа «Стрижи»

В ходе акции в небе над «Ленэкспо» и акваторией Финского залива появятся «Стрижи».

»Летчики ВКС выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе 6 экипажей, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры, включая «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «пролет на встречных курсах», роспуск «фонтан» и многие другие», — пообещали организаторы.

Тем временем на земле будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и представительства высших учебных заведений Воздушно-космических сил. Молодых людей проконсультируют профессиональные инструкторы. Вход на мероприятие свободный.

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Добавим, что в конце июня петербуржцы оказались лишены возможности понаблюдать за выступлением пилотажной группы «Русские витязи» в рамках Международного военно-морского салона. Это мероприятие в 2017 году не смогло вписаться в плотных график пилотажной группы. Однако участников и посетителей салона поприветствовали военные лётчики 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа.