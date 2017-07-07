Барнаул, 7 июля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Все большие иностранцев выбирают Алтайский край для постоянного места жительства. Такой вывод можно сделать из данных Алтайкрайстата, которые сегодня, 7 июля цитирует региональное министерство экономики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Всего по итогам 5 месяцев 2017 года (в сравнении с аналогичным периодом 2016 года) в Алтайский край въехали более 10 тысяч человек, в том числе из других регионов России — 7,2 тысячи человек.

«Число прибывших в Алтайский край из-за пределов России увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7%, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 18,4%, стран ближнего зарубежья — на 5,9%. Международный миграционный прирост составил 474 человека, увеличившись почти вдвое», — отметили в минэкономики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Алтайский край из-за пределов России прибыли 1907 человек, что на 96 человек (2,7% больше), чем в январе 2016 года. В среднем каждый год на Алтай прибывают около 22 тысяч человек и около 33 тысяч выбывает из края в другие регионы России.

В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших — 30 435.