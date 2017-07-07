Вашингтон, 7 июля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, которые 5 июля нанесли удар по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, могут перенаправлять крылатые ракеты Х-101 в тот момент, когда они уже в воздухе. Об этом пишет The National Interest.

Mil.ru Ту-95 МС

«Бомбардировщики Ту-95МС ВВС России «Медведь» обрел новую способность — производить смену цели ракетного удара даже после того, как бомбардировщик уже находится в воздухе», — говорится в сообщении.

По данным издания, данная технология обладает «качественно новым потенциалом для Вооруженных сил РФ». Вместе с тем авторы статьи признают, что пока не имеют конкретных доказательств наличия у России данной технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2017 г. Минобороны РФ заявило о нанесении удара новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Ракеты были выпущены самолетами Ту-95МС ВКС РФ, поднявшимися в воздух с аэродрома в городе Энгельсе.

Итогом авиаудара стало уничтожение трех складов вооружений и боеприпасов, а также командного пункта боевиков на границе сирийских провинций Хама и Хомс.

Читайте также: Путин дал высокую оценку новейшей ракете Х-101