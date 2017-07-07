Красноярск, 7 июля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Сенсационная новость потрясла Красноярский край. Депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за закон, согласно которому вырастет зарплата краевых руководителей.

Гоголевский чиновник

После корректировки бюджета больше станут получать парламентарии, министры и другие высшие должностные лица региона. Денежное содержание увеличится почти в два раза, передаёт телекомпания «Афонтово». И если на сегодняшний день депутатские зарплаты в среднем составляют около 100 тысяч рублей, то после повышения эта сумма взлетит до 200 тысяч.

Уточняется, что автор закона о повышении зарплат высшим должностным лицам края — депутат Людмила Магомедова (за 2016 год заработала 2 157 260,66 рубля — прим. ИА REGNUM ). Оказывается, документ приняли ещё 8 июня. И произошло это без особых обсуждений и огласки. По словам Магомедовой, депутатская зарплата не повышалась 11 лет. Якобы, уровень ответственность депутатов не соответствует уровню вознаграждения.

«Лично я как председатель комитета, представляющий город Норильск естественно, избрана от Норильска. У меня любой директор театра получает в три раза выше, чем председатель комитета, курирующий пять министерств, а значит, и владеющий всеми этими вопросами. Поэтому тема очень актуальная, не боюсь об этом говорить», — заявила Магомедова.

Сообщается, что документ вступил в силу, но для его исполнения нужно заложить новые затраты в бюджет.

Резонансный закон депутаты приняли единогласно, его поддержала даже оппозиция. Повышение зарплат коснётся также глав районов, городов и краевых министров.

По информации ТВК, принятое на сессии решение уже подписал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, заработавший за 2016 год 2,8 млн рублей. При этом в правительстве «отнекиваются», мол, закон подписан, но он ничего не повышает, а лишь даёт возможность для повышения.

«Как показывает практика, и как это ни парадоксально, повышение заработной платы к росту производительности труда никогда не приводило. Тот факт, что власти будут получать больше, вовсе не означает, что они будут работать лучше. Поэтому повышение зарплат на их благосостояние повлияет точно, а на качество работы — не факт», — прокомментировал резонансную новость в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алексей Новиков.

Новиков считает, что у населения края это известие вызовет негативные эмоции, по той простой причине, что повышение зарплат разного рода чиновников и депутатов люди всегда воспринимают негативно.

«С другой стороны, это некий элемент ландшафта. Людям это не нравится, но своё возмущение, выражающееся хотя бы в том, чтобы не голосовать за этих депутатов, они не показывают. Они на это не готовы и традиционно этого не делают», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Политолог Сергей Комарицын отметил в интервью ИА REGNUM, что в Красноярском крае, как и в других российских регионах, постоянно вносят изменения в местный закон об оплате труда чиновников. Однако на этот раз речь идёт не только о редакционных поправках в связи с изменениями федерального законодательства.

«На сессии Законодательного собрания вопрос поставили последним — практически в пункте «разное», вообще не обсуждали и в течение минуты приняли единогласно. Между тем речь идет об увеличении фонда оплаты труда в два раза. Никаких объяснений властей по этому поводу не было. Кому и насколько конкретно увеличат зарплату, станет известно только при корректировке бюджетных обязательств, но в кулуарах говорят об очень серьезном повышении в первую очередь для министров и освобожденных депутатов Заксобрания. Когда появятся конкретные цифры и должностные категории — хотелось бы услышать одновременно и позицию прокуратуры. Опыт такой в крае есть. В апреле 2015 года по заявлению прокуратуры краевой суд уже признавал незаконными изменения в этот же закон по размерам надбавок за стаж и секретность. Вопросы однако здесь возникают не только с правовой, но и с морально-этической точки зрения. Почему, интересно, так называемые оппозиционные депутаты не только промолчали, но и дружно проголосовали? Пока ещё не поняли ничего? Или потому, что повышение зарплаты и на них распространяется?» — задаётся вопросом эксперт.

Он предположил, что «этот немедленно подписанный губернатором закон — есть предмет некоей сделки между исполнительной и законодательной властями, такое очередное свидетельство о деградации местных элит».

«Притом что финансовая дыра в бюджете вновь приближается к 100 млрд рублей, при очковтирательстве по поводу доходов рядовых бюджетников, якобы получающих «среднюю по экономике зарплату», такое решение, конечно, не добавит авторитета ни власти, ни опереточной «оппозиции», — отметил Сергей Комарицын.

Напомним, спикер Заксобрания Александр Усс за 2016 год заработал 24,5 млн рублей.

Здесь стоит также напомнить, что в первом квартале 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составляли 25 593,4 рубля, увеличившись на 0,6% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 2,8%.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Красноярского края в первом квартале года составила 36 420,5 рубля, увеличившись с учётом роста цен на 0,6%.

На 1 апреля 2017 года средний размер назначенных месячных пенсий в Красноярском крае составлял 13 861,9 рубля. Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом квартале 2017 года составляла 11 142 рубля в месяц.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по краю на конец марта 2017 года составляла 4242,49 рубля в расчете на месяц на одного человека и с начала года увеличилась на 1,9%.

Добавим, прогнозируемый общий объём доходов краевого бюджета на 2017 год — 191 591 313,5 тыс. рублей; общий объём расходов — 204 795 664,8 тыс. рублей; дефицит краевого бюджета — 13 204 351,3 тыс. рублей.

По информации Минфина РФ, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 июня 2017 года — 96,87 млрд рублей (105,4 млрд — на 1 февраля 2017 года).