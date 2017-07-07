Калуга, 7 июля, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Калужской области обещают остановить процесс старения парка лифтового хозяйства в жилых домах. В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, в 2017 году на территории региона, запланированы работы по 377 объектам на общую сумму свыше 880 миллионов рублей, сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM.

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Так, в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Кременках уже установлено 118 новых лифтов. Всего в 2017 году за счёт взносов, собранных Фондом капитального ремонта, в области заменят 169 лифтов в 53 многоквартирных домах.

Анализируя проведенную работу, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов заявил, что приоритетом программы является безопасность жителей региона.

«Огромное значение придается надёжности лифтового оборудования. Объём средств, ежегодно направляемых на модернизацию лифтового парка, составляет порядка 25−30% от общей стоимости программных мероприятий по капремонту. Эти средства позволяют остановить процесс старения парка. За два предыдущих года в области произведена замена 255 лифтов в 92 домах», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три года действия программы парк лифтов в Калуге обновится на 202, а в целом по области на 424 машины. В перспективе оборудование поменяют в Малоярославце и Сухиничах.

Напомним, в России из 276 тыс. лифтов нормативный срок службы отработали 96 тысяч. В 19 субъектах России износ лифтов составил более 50%. Средняя доля изношенного лифтового оборудования в жилом фонде страны — 35%.