Якутск, 7 июля, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Никому не лучше от того, что между Россией и Украиной рушатся экономические связи. Такое мнение в своём блоге высказал депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, комментируя предложение Минздрава Украины фармацевтическим компаниям страны отказаться от всех российских лекарств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

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«Я не говорю о наших компаниях — понятно, что удар планируется по их бизнесу, хотя никакого отношения к конфликту на Донбассе они не имеют в принципе. Но ведь удар будет нанесен и по самим жителям Украины. Российские лекарства заведомо дешевле западных при сопоставимом качестве. Так что, как и любые санкции, эти также будут действовать по принципу «назло маме отморожу уши». И кому лучше сделали?» — недоумевает Федот Тумусов.

Он выразил сожаление о том, что логика конфронтации и войны бьет по экономике. Депутат уверен, что рано или поздно все эти выстроенные барьеры придется рушить, отношения налаживать.

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«И хорошо бы, чтобы не пришлось делать это с нуля. Пока, однако, все идет к этому, и ничего хорошего в этом нет», — добавил также Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой запретить поставки медикаментов из России выступила в апреле 2017 года министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Запрет является санкциями против «агрессивной политики Кремля в отношении Украины и ее граждан. В начале июля просьбу изъять российские лекарственные препараты из оборота отправили в министерство здравоохранения Украины 4 компании страны.

Напомним, ранее Киев официально уже отказался от потребления российского газа и антрацитового угля.