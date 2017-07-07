Ульяновск, 7 июля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. ООО «Ульяновский автомобильный завод» намерен в 2018 году выпустить модификацию УАЗ «Хантер» с правым рулем, об этом 7 июля сообщила пресс-служба компании.

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Новый автомобиль будет поставляться в следующие страны: Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Пакистан, Малайзию и Таиланд.

Как отметил руководитель экспортного отдела компании Андрей Дорофеев — автомобили УАЗ известны по всему миру и везде пользуются популярностью.

«В настоящий момент мы нацелены на продолжение увеличения объемов продаж на традиционных для УАЗа рынках стран СНГ и Ближнего Зарубежья, а также выход на новые для бренда рынки Дальнего Зарубежья», — сообщил Дорофеев.

Менеджер компании добавил, что компания намерена начать поставлять автомобили своего производства в Мексику, Чили, Марокко, ЮАР, Индонезию, Малайзию и Таиланд.

Напомним, в июне 2017 года ИА REGNUM сообщало, что Ульяновский автозавод после долгого перерыва начал поставлять автомобили в Эквадор. Продавать УАЗы в этой стране будет компания Corporacion Automotriz — Corasa S.A.