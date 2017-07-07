Париж, 7 июля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Международная миссия BepiColombo отправится к Меркурию в октябре 2018 года. Об этом 6 июля сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

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Как сообщается, окончательная сборка и тестирование всех модулей BepiColombo будут завершены к марту 2018 года. На сегодняшний день зонд прошел часть вибрационных и электрических тестов. Аппарат будет готов к отправке в космос в октябре 2018 года. Запуск состоится с космодрома Куру, расположенного во французской Гвиане.

Впервые планы по запуску миссии к Меркурию появились в ЕКА в 1980 годах. Однако первые шаги к осуществлению этого плана были сделаны только в 2009 году, когда был запущен проект BepiColombo, названный в честь итальянского математика Джузеппе Коломбо.

Изначально планировалось отправить зонд к Меркурию в 2014 году, однако из-за многочисленных задержек, связанных с неготовностью аппарата, дату запуска несколько раз переносили.

На борту зонда Mercury Planetary Orbiter (MPO) будет установлено 11 научных приборов, предназначенных для исследования недр и поверхности самой близкой к Солнцу планеты. Два инструмента изготовлено при участии российской стороны. Один из них гамма-спектрометр MGNS, а второй — французский прибор PHEBUS, в создании которого участвовали российские специалисты.

Одной из главных задач MPO станет поиск на Меркурии воды, а также следов геологической активности. Кроме того, предполагается изучение химического состава экзосферы планеты и ее магнитного поля.

После запуска в октябре 2018 года зонд проведет в космосе в общей сложности семь лет, прежде чем достигнет Меркурия в декабре 2025 года.