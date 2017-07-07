Киев, 7 июля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. По стандартам НАТО уже обучаются шесть батальонов ВСУ, заявил 6 июля министр обороны Украины Степан Полторак в ходе международной конференции в Лондоне, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

По его словам, в ВСУ уже проведен ряд реформ, которые приблизили украинскую армию к соответствию требованиям Североатлантического альянса. Так, в армии Украины модернизировали военно-полевую медицину, систему эвакуацию, была создана сеть военных госпиталей.

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Также в ВСУ были созданы Силы специальных операций, усовершенствована система логистики и подготовки органов военного командования частями и подразделениями армии.

Помимо этого, численность войск ВСУ увеличилась с 146 тыс. человек до 250 тыс. человек, при этом в резерве находятся еще более 130 тыс. человек.

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Напомним, ранее помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков заявил, что Минобороны планирует за два года провести все необходимые реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО.