Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В Германии на складе одного из автомобильных салонов произошел крупный пожар. Об этом сообщает RT со ссылкой на местную пожарную службу.

(сс)Unknown Пожар

ЧП произошло в пятницу, 7 июля, на востоке Гамбурга.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые пытаются установить причины возгорания.

Другие подробности пока неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7−8 июля в Гамбурге пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20). Помимо глав государств — членов G20 планируется участие председателя Евросовета и председатель Еврокомиссии, а также гостей саммита — президентов Гвинеи и Сенегала и глав правительств ряда стран (Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Испания, Вьетнам).