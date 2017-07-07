Челябинск, 7 июля, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Полёты самолётов военной авиации над Челябинском продолжатся. Нарушений закона со стороны военных не выявлено. Об этом сообщает мэрия города Челябинска.

Александр Бельтюков Взлет Су-24

Шум, издаваемый двигателями бомбардировщиов СУ-24 при полетах над городом, вновь потревожил челябинцев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, в 2016 году было три обращения в разные ведомства, а с начала 2017-го уже восемь. Также имеется коллективное обращение, подписанное 11 жителями посёлка АМЗ (название посёлок получил от «Автоматно-механического завода» — ИА REGNUM ).

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Отметим, жалобы жителей поступают в органы власти не первый раз. Целая кампания была развернута в 2010—2013 годах против полетов «сушек» над Челябинском. Инициативные граждане писали обращения, выходили на пикеты. Протестующих поддержал тогда региональный омбудсмен Алексей Севастьянов. Представители КПРФ и экологических организаций подхватили возмущение некоторых челябинцев. Мэрия города отреагировала на запросы. Дело дошло до обращений в Верховный суд, который обязал военных обеспечить санитарные нормы по шуму при полетах.

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Некоторые активисты и общественники настаивали на переносе аэродрома в другое место. Однако городские власти лишь разводят руками, принимать какие-либо решения по полетам военных самолетов — компетенция военного ведомства. Минобороны намерено продолжать полеты. Часть граждан с пониманием относится к необходимости проводить полёты, тренировать лётный состав.

Напомним, жалобы в органы власти стали поступать от челябинцев осенью 2010 года. Министерство радиационной и экологической безопасности правительства Челябинской области стало адресатом обращений, в которых горожане пожаловались на связанные с такими полетами «неудобства». Для этого власти подготовили обращения в Межрегиональное управление Федерального агентства воздушного транспорта и к главнокомандующему ВВС РФ с просьбой разобраться в вопросе. В подтверждение были сделаны замеры, которые показали, что уровень шума действительно превышает установленные нормы. Осенью 2011 года военным ведомством РФ было решено увеличить высоту полетов с 500 до 1000 метров, а в перспективе и до 1200 метров.

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Однако общественность продолжала «давить» на городские власти. К теме подключились организации, общественники. Был проанализирован уровень шума. Измерения в разных точках города показали превышения уровня допустимого шума в жилых кварталах, а также в местах пребывания несовершеннолетних — детских садах и школах на 4−13 децибелов. Итогом проведенных замеров стало обращение медиков с просьбой перенести полеты самолетов за пределы жилого фонда Челябинска. Параллельно был подан ряд исков к Минобороны РФ от жителей города.

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1 октября 2012 года Челябинский областной суд вынес постановление о прекращении полетов боевой авиации над жилыми кварталами Челябинска. Суд признал, что регулярные полеты Су-24М и Су-24МР над жилыми домами в Ленинском, Металлургическом, Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска нарушают санитарные нормы.

Решение очень обрадовало общественников. На тот момент уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов заявил: «Очень рад вынесенному решению суда. Создан прецедент для всей России. Благодарю фонд «За природу», Анну Ильину (бывшая помощница Севастьянова — ИА REGNUM ), осуществлявших юридическое сопровождение иска граждан. Появилась возможность разрешения вопросов, связанных с нарушением прав граждан, и налаживания диалога с Министерством обороны РФ».

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Министерство обороны РФ заявило, что намерено обжаловать решение суда, так как, по мнению военных, предпринятые меры об увеличении высоты полетов уже дали свой результат. Помимо этого, военные напомнили об использовании аэродрома «Шагол» (построен в 1936 году — ИА REGNUM ) военными подразделениями от Волги до Байкала. И добавили, что не в компетенции Челябинского областного суда решать вопросы такого масштаба.

Дело дошло до Верховного суда, который в марте 2013 года пересмотрел решение Челябинского областного суда, исключив из решения запрет на полеты, но обязал военное ведомство осуществлять полеты при соблюдении акустических норм. Многих активистов, общественников, политологов не устроило решение Верховного суда. «Это классический российский подход к решению проблемы. Военным и местным властям предлагается пойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что. Трогательная забота о челябинцах», — так прокомментировал тогда решение суда политолог Александр Мельников.

Отметим, осенью 2015 года на время интенсивность полетов над Челябинском резко снизилась. Предположительно, часть летного состава перебазировалась на другой аэродром. В сентябре 2015 года проводилась внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Центрального военного округа.

Напомним, 30 сентября 2015 года в Сирии по позициям боевиков были нанесены бомбовые удары самолётами российских ВКС. Для мирового сообщества действия России были полностью неожиданными. Однако им предшествовали двусторонние соглашения между Россией и Сирией о военной помощи, заключённые в соответствии с международным правом в августе 2015 года.

Добавим, в Ленинском районе города проживают более 190 тыс. человек, а в Металлургическом — около 140 тыс. При этом в Тракторозаводском и Курчатовском районах, откуда поступает наибольшее число жалоб, живут соответственно около 184 тыс. и порядка 224 тыс. человек.