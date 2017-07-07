Калуга, 7 июля, 2017, 09:06 — ИА Регнум. История многолетних страданий калужской реки Дырочная давно уже вышла за пределы калужского региона, попав даже на страницы энциклопедий. Однако, несмотря на многочисленные жалобы на чрезвычайную загрязненность воды, сразу несколько предприятий упорно продолжают сбрасывать отходы в некогда чистую Дырочную, отчего она давно сменила цвет и источает невероятное зловоние. Местные жители боятся реки, экологи ищут инстанцию, в которую ещё не успели обратиться, а река продолжает вонять, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kordi_vahle Болото

6 июля по инициативе министерства природных ресурсов и экологии Калужской области в Жуковском районе состоялось межведомственное совещание, на котором наконец-то обсудили меры по нормализации экологического состояния реки Дырочная.

По результатам экологического мониторинга был выявлен основной источник загрязнения реки — неочищенные стоки, сбрасываемые в правый приток (заключённый в коллектор ручей) на территории промышленной зоны «Мишково».

Сотрудники администрации Обнинска провели инвентаризацию сетей и технологических присоединений гидросооружения. Были устранены три незаконные врезки. Коллектор включен в реестр объектов муниципальной собственности наукограда и находится в ведении МУП «Коммунальное хозяйство».

Проведенный в мае 2017 года анализ воды ручья показал уменьшение загрязняющих веществ по отдельным показателям на 30−50% по сравнению с аналогичными исследованиями 2016 года. Экологическая реабилитация реки Дырочная будет продолжена. В этот же день берег реки Дырочной был очищен волонтерами от мусора.

Хватит и этих мер для реальной реабилитации изуродованной реки или речь только о номинальных мероприятиях, на волне недавних заявлений губернатора покажет время.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Прокурорская проверка показала, что очистка сточных вод осуществляется предприятиями области ненадлежащим образом. Качество сточных вод, а также воды в водных объектах региона не соответствует предъявляемым требованиям. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов. Калужский межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении предприятий и виновных должностных лиц 8 дел об административных правонарушениях.