Москва, 7 июля, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Компания Microsoft объявила о крупной реорганизации, которая будет включать в себя тысячи увольнений сотрудников, в основном в отделах продаж по всему миру. Об этом сообщает CNBC.

Microsoft

Предполагается, что сокращение рабочих мест составит около 10% от общего количества сотрудников, работающих в отделах продаж. Причем примерно 75% из них работают в офисах компании, находящихся за пределами США.

Это связано с тем, что компания намерена сосредоточиться на продажах своего облачного сервиса Azure. Компания вкладывает значительные ресурсы в эту технологию и рассчитывает увеличить продажи бизнесу подписок на доступ к «облаку». Более того, в Microsoft зафиксировали рост продаж Azure на 93% в втором квартале 2017 года.

«Microsoft внедряет изменения, чтобы лучше обслуживать клиентов и партнеров. Сегодня компания предпринимает шаги, чтобы уведомить некоторых сотрудников о том, что вопрос об их дальнейшей работе находится на рассмотрении», — приводит издание слова источника в Microsoft.

В компании заявили, что цель заключается не в сокращении затрат, а в пересмотре того, как осуществляются продажи. План состоит в том, чтобы использовать тех сотрудников, которые осведомлены о новых продуктах компании и могут продавать более крупные пакеты.

Компания Microsoft насчитывает 71 тыс. сотрудников в США и 121 тыс. сотрудников по всему миру. Ранее сообщалось, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла стремится снизить ориентацию компании на программное обеспечение и направить усилия на продвижение облачных сервисов и на коммерческие услуги, что приведет к массовым увольнениям.