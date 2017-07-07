К 2021 году в Москве появится более 60 новых станций метро
Москва, 7 июля, 2017, 07:56 — ИА Регнум. За четыре года в Москве построят 63 новые станции метро, об этом сообщил на Московском урбанистическим форуме заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
По его словам, всего к 2021 году планируется построить более 142 км линий метро и девять электродепо по обслуживанию поездов новых линий.
«Протяженность московского метро вырастет в полтора раза. Доля населения, которое не имеет доступа к метро в шаговой доступности, сократится вдвое», — добавил чиновник.
Столичная подземка появится во Внуково, Рублево-Архангелском, а также она станет транспортной артерией всей Московской агломерации.
«Со временем 30% жителей Новой Москвы получат метро в ближайшем доступе», — подчеркнул Хуснуллин.
Чиновник также напомнил, что в настоящее время в столице идет строительство Второго кольца метро общей протяженностью 68 км, на котором расположится 31 станция.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня начались работы по строительству Второго кольца метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской». Длина участка составит 6,8 км, а работы должны быть завершены в декабре 2019 года.