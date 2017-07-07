Оренбург, 7 июля, 2017, 07:49 — ИА Регнум. В Оренбурге декану исторического факультета местного вуза изменили меру пресечения. Из-под стражи он переведён под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

В судебном заседании заместитель руководителя отдела следственного органа пояснила, что в настоящее время изменились основания, послужившие поводом к избранию в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Декан обвиняется в совершении 34 преступлений, причастность к которым в большей части им не отрицается, он дает показания. Данные обстоятельства органами следствия расцениваются как желание сотрудничества.

Во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения защита декана выступила с дополнительной просьбой о возможности ежедневных прогулок в радиусе 200 метров от дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, декан оренбургского вуза был задержан в феврале 2017 года и заключен под стражу. Он обвиняется в получении взяток. За опального декана вступились студенты, они выразили несогласие с выдвинутыми обвинениями, а также просили отменить арест. Вместе с тем, в апреле следствие выступило с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, и суд его удовлетворил.