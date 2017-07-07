Владивосток, 7 июля, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Девушка с тяжёлой формой инвалидности из посёлка Вольно-Надеждинское, руководитель филиала Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Ольга Лебедева пострадала от действий сотрудников московского аэропорта «Внуково». Она обвинила их в том, что они якобы испортили её коляску при транспортировке в Анапу. Помимо непредвиденных и немалых денежных расходов жительница Приморья с ограниченными возможностями здоровья получила сильнейший стресс, заявил корреспонденту ИА REGNUM один из местных общественников. .

Из личного архива Лебедевой Коляска

По словам председателя Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег», депутата думы Владивостока Артёма Моисеенко, девушка летела из московского аэропорта «Внуково» в Анапу авиакомпанией «ЮТэйр». Добравшись на другой конец России, где она должна была проходить реабилитацию в санатории, Лебедевой якобы вынесли коляску с вырванными аккумуляторами и клеммами, сломанным подлокотником, кроме того, коляска получила искривление по раме.

Жительница Приморья, находясь в чужом городе, получила сильнейший стресс и моральную травму. Добравшись до санатория, ей пришлось арендовать менее удобную коляску — испорченное сотрудниками аэропорта устройство было «подогнано» под её особенности.

«Видимо была установка от капитана самолёта: снять аккумуляторы, слить жидкость и забросить после этих экзекуций коляску в самолёт. Я предполагаю, существуют какие-то нормы безопасности, в которых говорится, что нужно отсоединять аккумуляторы, чтобы в них не было жидкости. Но ни в одной цивилизованной стране такого как у нас не происходит, — заявил Артём Моисеенко корреспонденту ИА REGNUM.

В посадочном талоне Ольги Лебедевой указано, что из московского аэропорта «Внуково» она вылетала в Анапу 1 июля рейсом №ЮТ457 авиакомпанией «ЮТэйр».

Получить комментарий аэропорта и авиакомпании пока не удалось.