Париж, 7 июля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Франция хочет стать страной номером один с «зеленой экономикой», заявил новый министр окружающей среды Франции Николас Хуло, представляя пятилетний план по защите климата, пишет Die Tagesschau.

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В нем подробно прописаны меры по уменьшению доли атомной энергии в энергобалансе страны до 50% до 2025 года.

Помимо этого, большое внимание уделяется мерам по снижению выброса углекислого газа в атмосферу.

На пресс-конференции министр объявил о завершении продаж к 2040 году автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

Он добавил, что в обмен на налоговые льготы французы смогут уже сейчас заменить дизельные автомобили старше 20 лет и бензиновые старше 26 лет.

Хуло отметил, что защита климата и охрана окружающей среды — это всеобщая забота, влияющая на устойчивое развитие и жизнь будущих поколений.