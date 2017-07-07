Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2017, 09:30 — ИА Регнум. По словам собеседника агентства, адвокат осужденного пытался обжаловать вердикт.

George Hodan Арест

«Он считал, что действия его клиента квалифицированы неправильно. Защитник настаивал на совершенном мошенничестве. Но гособвинитель в суде доказал несостоятельность указанных доводов защиты, в связи с чем приговор Елизовского суда оставлен без изменения, а жалоба защитника без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — отметила Лариса Шунина.

ИА REGNUM уже сообщало, что отдел, которым руководил Таюрский, проводил проверку о хищении в одной из компаний главным бухгалтером 21 млн рублей. Этой женщине полицейский и предложил за 2,5 млн рублей затянуть сроки проверки для того, чтобы она успела покинуть Камчатку и скрыть имущество. Бухгалтер согласилась. Деньги передавались через посредника под контролем сотрудников ФСБ.

Посредник уже осужден. Он получил три года условно за помощь бывшему полицейскому.