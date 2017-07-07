Железнодорожный, Московская область, 7 июля, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Женщину-водителя Ольгу Алисову, обвиняемую в совершении ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребенок, отправили под арест. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Железнодорожный городской суд Московской области.

George Hodan Суд

«Суд по ходатайству следственных органов заключил под стражу обвиняемую О. Алисову до 15 сентября», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 г. в городе Железнодорожный Московской области во дворе жилого дома был насмерть сбит 6-летний мальчик. Согласно экспертному заключению, ребенок находился в нетрезвом состоянии. Водителем, сбившем мальчика, оказалась местная жительница.

Позже была проведена повторная экспертиза. В результате эксперты не смогли установить наличие в смывах крови малыша этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.

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