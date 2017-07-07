Барнаул, 7 июля, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Власти Барнаула встретились с Маргаритой Черепановой — матерью погибшего хоккеиста омского «Авагнадра» Алексея Черепанова ‑ и известили её о намерении приобрести в муниципальную собственность ледовую арену, построенную в память о сыне. Об этом сегодня, 7 июля, уведомил пресс-центр барнаульской мэрии.

Сайт Барнаула Встреча главы Барнаула Сергея Дугина с матерью погибшего хоккеиста Маргаритой Черепановой

В ходе общения мэр города Сергей Дугин заявил, что та покупка станет важным этапом в продвижении вида спорта в Барнауле и шагом к дальнейшему сохранению памяти о ярком и талантливом земляке.

Напомним, 19-летний игрок омского «Авангарда» Алексей Черепанов 13 октября 2008 года неожиданно потерял сознание во время игры его команды в подмосковном Чехове. Спасти его не удалось. Спустя год после этого трагического события на средства Маргариты Черепановой в Барнауле была построена ледовая арена.

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Но в 2017 году мать хоккеиста объявила, что на содержание этого объекта у неё больше не осталось средств и она готова закрыть объект, если не найдётся новый собственник.

По итогам сегодняшней встречи глава администрации города поручил профильным службам подготовить документацию по проведению независимой оценки стоимости объекта, чтобы впоследствии приобрести его в муниципальную собственность. При этом коллектив ДЮСШ, занимающийся на этой базе, будет сохранен. Стороны договорились также, что выплаты будут произведены в два этапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что ледовая арена будет сохранена 5 июля заявил губернатор Александр Карлин. По его словам, этот спортивный объект можно назвать символом трудолюбия и самопожертвования ради достижения высоких целей.

Интересно, что до этого заявления власти Барнаула отмечали, что пока не решили, какими образом будет определена судьба ледовой арены. В частности, говорилось о том, что покупка будет не из дешёвых. К тому-же, само строение до сих пор не введено в эксплуатацию.