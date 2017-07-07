Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Более 14 тыс. тонн рыбы уже выловили рыбопромышленники Камчатки в рамках лососевой путины, стартовавшей месяц назад. Пока это самый высокий показатель на Дальнем Востоке: на Сахалине 1,2 тыс. тонн, на Колыме — 69 тонн (рыбалка началась здесь 26 июня), а Приморском крае еще и вовсе не начали ловить. Об этом ИА REGNUM сообщили в Росрыболовстве.

LoveToTakePhotos Лосось

Там отметили, что вылов на Камчатке уже превышает на 36% те объемы, которые были зафиксированы на этот же период в 2015 году, когда основная рыбалка в регионе также проходила на восточном побережье. Главная рыбалка сейчас проходит в Усть-Камчатском районе, где основными объектами промысла стали нерка и чавыча. В Карагинской подзоне вылов предприятий основан на кете, нерке и горбуше.

В КамчатНИРО рассказали, что продолжают работы по оценке подходов лососевых в реки Камчатки. Это позволяет давать промышленности краткосрочные прогнозы по складывающейся ситуации.

«В настоящее время сбор материала на восточном побережье из наиболее значимых водотоков проходит в реках Пахачи, Ука, Кичига, Хайлюля, Камчатка, Авача, Паратунка и озеро Азбачье», — говорят в институте.

Уже известно, что уровень добычи в ряде районов региона приближается к определенному наукой лимиту. Это означает, что при хорошей заполняемости нерестилищ рыбопромышленникам могут увеличить объемы, разрешенные к освоению.

ИА REGNUM напоминает, что «красная» путина стартовала на Камчатке 1 июня и продлится до осени. Рыбопромышленникам за этот сезон разрешено освоить около 168 тыс. тонн рыбы.