Радио REGNUM: первый выпуск за 7 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 июля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Приверженность миру: президент США заявил, что Россия дестабилизирует Восточную Европу;
- Шпионская истерия: в Молдавии разоблачили новый «шпионский» заговор с российским следом;
- Лучшая защита — нападение: Генпрокуратура Украины заведёт дело о государственном перевороте;
- Нерабочая погода: Минэкономразвития связало рост безработицы с холодами;
- «Негативный сюрприз»: рост инфляции в июне оказался выше, чем ожидал ЦБ;
- Призвать к ответу: орловскому губернатору пришлось оправдываться перед президентом.
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