Якутск, 7 июля, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Цены на коммунальные услуги для жителей Якутии вряд ли снизятся значительно после выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов. Он считает, что жители республики должны не просто почувствовать эффект от корректировки тарифа, но и получить такое же снижение цены электроэнергии, как и предприниматели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счета

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Эксперт напомнил, что базовый уровень, до которого будут доведены тарифы для промпотребителей Дальнего Востока, составит 3,19 рублей за 1 кВт.ч. притом, что население за такой же объём потреблённой энергии будет платить 5,68 рублей, и с 1 июля тариф вырос на 21 копейку.

«Таким образом, для населения республики снижения тарифов на электроэнергию не произошло. Коммунальные услуги для населения вряд ли снизятся значительно после выравнивания тарифов. Безусловно выравнивание тарифов на электроэнергию должно распространяться на население и малый бизнес, а не быть базового уровня на 78%», — уверен Юрий Данилов.

Эксперт также обратил внимание на то, что возмещение затрат на субсидирование простым перечислением средств регионам неэффективно, так как расход электроэнергии носит сезонный характер и в связи с этим возникали проблемы в финансировании предприятий, производящих электроэнергию, а также из-за аварийных ситуаций в зимний период.

Председатель государственного комитета по ценовой политике Якутии Антонина Борисова высказала мнение, что предприятия и предприниматели не обязаны снижать цены на свою продукцию в связи со снижением издержек вследствие выравнивания энерготарифов в Якутии.

«Надо понимать, что даже цена на хлеб утверждается только предприятием и не подлежит госрегулированию. Цена на яйцо, мясо, молоко и прочие товары — это всё свободные цены. Это всё должен регулировать рынок. Будем надеется, что он всё отрегулирует, ведь затраты производителей снизятся», — цитировало Антонину Борисову Якутия.инфо.

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При этом она обещала, что, тем не менее, опосредованно снижение стоимости электроэнергии скажется на уменьшении коммунальных расходов граждан, но только в том случае, когда тариф не субсидируется населению из бюджета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, первый транш финансовых средств от «Русгидро» на выравнивание тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня придёт в Якутию в конце августа, а предприниматели смогут получить эти средства не раньше сентября. По словам главы союза торговых работников республики, заместителя председателя координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирины Котенко, сейчас решается, как деньги будут собираться в Челябинской, Калининградской областях и центральных регионах, и как их потом передавать на Дальний Восток. Пока механизма этих действий ещё нет.

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