Казань, 7 июля, 2017, 06:23 — ИА Регнум.

За первое полугодие 2017 года депутаты Госсовета Татарии приняли 49 законопроектов из 81, находившегося в работе в этот период. Отклонена была только одна инициатива, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистику работы депутатов.

Gossov.tatarstan.ru Сессия Госсовета Татарии

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Из общего количества законодательных инициатив за январь-июнь 2017 года были поданы 58. Все остальные — наследие прошлых лет. За этот период только два законопроекта были отозваны их авторами. Больше всего предложений было внесено от Кабмина РТ — 18 законопроектов. Депутаты Госсовета РТ по этому показателю находятся на втором месте — 12 инициатив. Замыкают тройку лидеров представительные органы местного самоуправления — шесть инициатив.

Больше всего изменений татарские депутаты рассмотрели для сферы местного самоуправления — 11. На втором месте финансовые вопросы — десять законодательных инициатив, а на третьем находятся вопросы социальной сферы — восемь законопроектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая сессия Госсовета РТ прошла 22 июня, а следующее заседание назначено на 11 июля. В рамках него депутаты уточнят полномочия Кабмина РТ в сфере организации регулярных перевозок, изберут новых мировых судей для нескольких участков и рассмотрят ещё 19 вопросов повестки. На последнем перед «каникулами» заседании также пройдёт правительственный час на тему реализации законодательства об оказании бесплатной юридической помощи гражданам.