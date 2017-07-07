Вашингтон, 7 июля, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Как сообщается, обращение подписали сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Джонни Исаксон, а также сенатор-демократ Джин Шахин.

Pixabay.com Дядя Сэм

В своём письме члены Сената выражают «глубокую обеспокоенность» в связи с сообщениями о том, что вопрос о возврате дипсобственности может обсуждаться на встрече президентов России и США «на полях» форума G20.

По их мнению, принятие такого решения Вашингтоном «в то время, когда Кремль отказывается отвечать за свою кампанию влияния против США», может «придать уверенности» президенту России Владимиру Путину и поспособствовать «опасной эскалации дестабилизирующей деятельности Кремля против мировых демократий».

Сенаторы также отметили, что понимают намерения наладить сотрудничество с Россией, однако «вновь и вновь» видят «ограниченность желания России работать с США».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

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