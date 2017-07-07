Берлин, 7 июля, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Две трети жителей Германии считают, что расходы на саммит G20 «слишком высоки», пишет 6 июля Die Tagesschau.

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Как сообщало ИА REGNUM, предположительно проведение саммита обойдется Германии в €130 млн.

Лишь обеспечение безопасности обойдется Берлину в €50 млн, сообщает Der Westen со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

В целом из бюджета министерства иностранных дел Гамбургу уже выделено €50 млн, так как расходы помимо обеспечения безопасности пойдут на размещение членов делегаций из разных стран и их перемещение во время мероприятий саммита.

Сама организация мероприятий обойдется Гамбургу еще в €49 млн. Власти города не исключают и других финансовых затрат.

Согласно социологическому опросу ARD-DeutschlandTrend, около 70% жителей Германии считают расходы «слишком высокими», при этом лишь 49% респондентов считают, что они оправданы, то есть, что саммит «Большой двадцатки» приведет к каким-либо результатам.

При этом 45% респондентов отметили, что «скорее негативно» относятся к проведению саммита.

70% респондентов уверенны, что итоги саммита не внесут никаких существенных изменений, а лидеры государств не решат важнейших международных проблем.