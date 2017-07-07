Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 05:48 — ИА Регнум. В Гамбурге 5 — 6 июля прошла альтернативная встреча G20 «Саммит по глобальной солидарности», передает Die Tagesschau.

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Его участники — ученые, политики и активисты из стран «Большой двадцатки», которые критикуют политику стран G20, направленную, по их мнению, «лишь на поддержку концернов и социальное неравенство».

Центральными темами для обсуждения были изменение климата, бедность, кризис беженцев и справедливость.

После двухдневного конгресса организаторы саммита отметили, что «альтернатива современному саммиту G20 возможна, и этого желает множество людей».

Всего было организовано 17 круглых столов и 75 рабочих групп.

Важнейший вывод, к которому пришли участники «Саммита по глобальной солидарности», — все глобальные проблемы взаимосвязаны друг с другом.

Например, как сообщила представитель Greenpeace Анике Петерс, кризис беженцев может усилиться в результате изменения климата и глобального потепления, главными виновниками чего, в первую очередь, являются развитые страны, на которые приходятся 80% всех выбросов углекислого газа в атмосферу.

По мнению Петерс, «лишь ответственность развитых стран может в корне поменять ситуацию».

Обращаясь с критикой в адрес США, она отметила, что «выход даже одной страны из соглашения по климату может повлечь за собой негативные глобальные изменения».