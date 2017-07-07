Казань, 7 июля, 2017, 05:28 — ИА Регнум.

Участок, передаваемый в качестве имущественного взноса в унитарную некоммерческую организацию «Республиканский фонд поддержки», будет разделён на части и реализован с торгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Фонда в ответ на запрос.

Pixabay.com Земельный участок

После того, как будет завершён юридический процесс передачи участка площадью свыше 759 га в районе Аракчино, начнётся его предпродажная подготовка. Первый шаг для этого уже сделан — проведена оценка. Рыночная стоимость участка составляет 7 210 443 809 рублей.

В список предстоящих работ включены анализ возможных вариантов развития территории, подготовка предварительной градостроительной документации и мастер-план. Кроме того, площадку, относящуюся к коммунально-складской зоне, переведут в зону жилищного строительства.

По информации пресс-службы Фонда, пока не ясно, будет ли участок разделён на множество мелких или же на несколько больших. Это решение примут после изучения перспектив развития территории и подготовки мастер-плана. Достоверно известно, что участки в любом случае реализуют с открытых торгов, на которые пригласят заинтересованных инвесторов и застройщиков. Право застройки предоставят тем компаниям, которые смогут обеспечить передачу Фонду максимально возможного размера вводимых в эксплуатацию площадей или заплатить максимальную цену. Но участие самой УНО «Республиканский фонд поддержки» в застройке части участка не исключается.

«Сроки подготовки земельных участков будут определены после проведения полноценного анализа перспектив развития территории под застройку и составят не менее 1,5−2 лет», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным с публичной кадастровой карты, участок с данным кадастровым номером имеет кадастровую стоимость 27 212 413 327,2 рубля.

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11 мая Госсовет РТ в трёх чтениях принял поправки о выделении в аренду участков без торгов тем компаниям, которые готовы взять на себя решение проблем обманутых дольщиков и клиентов банков, которые пострадали от их действия или бездействия. Помощь по этой схеме должны получить и вкладчики «лопнувших» с начала 2017 года банков, среди которых — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».

Добавим, в задачи новой организации входит девелоперская работа по развитию того участка, что будет внесён в качестве имущественного взноса, работа с вкладчиками и дольщиками. Кроме того, новый фонд будет работать с конкурсными управляющими ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а 11 апреля 2017 года его признали банкротом. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

По данным следственных органов, с июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков «Татфондбанка» убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

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"ИнтехБанк» приостановил работу офисов «по техническим причинам» 19 декабря 2016 года. А 23 декабря Банк России возложил на АСВ функции его временной администрации. 3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, а 12 апреля 2017 года его признали банкротом.