Биробиджан, 7 июля, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Коллектив Теплоозёрской центральной районной больницы, которая является одной из самых проблемных точек в здравоохранении Еврейской автономной области, должен объединиться и выбрать главврача, которому бы доверял. Несмотря на то, что реорганизация медучреждения по поручению Минздрава приостановлена, возврата к прошлому не будет. Такое заявление сделал губернатор Александр Левинталь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eao.ru Александр Левинталь посещает Теплоозерскую центральную районную больницу

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На встрече с коллективом ЦРБ было предложено вернуться к старой схеме работы учреждения, однако, по словам главы региона, в условиях, когда технологически и юридически нормативная база изменилась, это не представляется возможным.

«Возврата к прошлому не будет. Вся реорганизация направлена на повышение доступности и качества квалифицированной медицинской помощи для населения, эффективности работы лечебного учреждения, создание комфортных условий для медперсонала и пациентов», — прокомментировал Левинталь.

Он отметил, что сегодня в Теплоозёрской центральной районной больнице нет даже команды, но медицинскому персоналу необходимо объединиться, чтобы выбрать главного врача, которому бы он доверял, кого уважал.

«Мы ему обязательно поможем, но нужно преодолеть разногласия в коллективе», — заявил губернатор.

В рамках недавнего визита в ЕАО первого заместителя министра здравоохранения РФ Игоря Каграманяна было принято решение о создании рабочей группы для улучшения обстановки в ЦРБ. В неё вошёл ректор Хабаровского медицинского университета и другие независимые эксперты, от которых ждут предложений по улучшению обстановки в учреждении здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Теплоозёрская центральная районная больница из-за недостаточного контроля со стороны управления здравоохранения ЕАО накопила кредиторскую задолженность в несколько десятков миллионов рублей. Многие врачи, не выдержав сложного морально-психологического климата в коллективе, были вынуждены уволиться.

В рамках майского заседания Минздрава РФ было принято решение ввести в ЕАО мораторий на все мероприятия, проводимые в рамках оптимизации системы здравоохранения. В частности, была остановлена реорганизация Теплоозёрской ЦРБ.

Изначально разобраться со сложной ситуации в здравоохранении ЕАО потребовал президент РФ Владимир Путин.