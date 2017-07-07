Петропавловск-Камчатский, 7 июля, 2017, 04:31 — ИА Регнум. На Камчатке после землетрясения силой до двух баллов, которое ощутили местные жители, оперативные группы произвели осмотр ближайших социально-значимых объектов в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС региона, никаких разрушений не зафиксировано.

kuhnmi Петропавловск-Камчатский

Эпицентр землетрясения находился в 147 км от краевого центра в акватории Тихого океана в 50 км от берега.

«Землетрясение произошло на глубине 36 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Сейсмособытие ощущалось в виде слабых толчков до 2 баллов», — сказали в МЧС.

Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, Камчатка считается одним из самых сейсмоопасных регионов страны. Землетрясения здесь случаются часто, некоторые из них ощущаются жителями региона. Предыдущее ощутимое землетрясение произошло на Камчатке 27 июня. Его эпицентр тогда также располагался в Тихом океане.