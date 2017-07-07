Москва, 7 июля, 2017, 03:54 — ИА Регнум. По информации издания, отставка состоялась по просьбе самого генерала, который некоторое время назад написал рапорт с формулировкой «по состоянию здоровья», а 5 июля Владимир Путин своим указом удовлетворил его просьбу.

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Сообщается, что временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Юрия Сыча — генерал-майор Игорь Колесников.

12-й главк считается одним из самых важных в структуре Минобороны и отвечает за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов. Юрий Сыч был переведён на службу в управление в декабре 2010 года и, по данным источников, зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить его «бесперебойную работу»: за период его руководства на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьёзного ЧП.

Сыч также привлекался к переговорам в тесной связке с МИД по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также нераспространению ядерного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что Владимир Путин освободил с занимаемых должностей восьмерых генералов МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний. Причины кадровых решений не сообщались.