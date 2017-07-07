Москва, 7 июля, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Читайте также: Чем бы Польша ни тешилась: Она хочет стать хабом для доставки СПГ из США

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«То, что они не подписали контракт, неудивительно, потому что никакого контракта и в природе быть не может. США как страна газ на внешние рынки вообще не поставляют, — обозначил эксперт. — Если вы хотите покупать американский газ, вы должны купить его на внутреннем американском рынке, довезти до американского терминала, там организовать его сжижение, потом погрузить на свой танкер и везите, куда хотите».

«Польша на газовые грабли уже наступала, когда американские сланцевые технологии привезли в Польшу, — добавил Константин Симонов. — И где сланцевый газ?»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июля, по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и США в ближайшее время могут подписать долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа (СПГ). Первая пробная партия американского газа пришла в Польшу в начале июня.