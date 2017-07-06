Нью-Йорк, США, 7 июля, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Постоянное представительство России при ООН выразило сожаления в связи с действиями некоторых членов Совета безопасности, допускающих утечки в СМИ содержания дипломатической переписки с представителями других стран. Об этом говорится в комментарии, распространённом пресс-службой диппредставительства.

U.S. Department of State Заседание Совета безопасности ООН

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия якобы заблокировала принятие заявление Совета безопасности ООН, осуждающего последний запуск баллистической ракеты КНДР.

В постпредстве России опровергли данную информацию уточнив, что речь идёт о процессе согласования документа, который никем не прерывался и не блокировался. Российская делегация не согласна с тем, что США пытаются классифицировать испытанную Пхеньяном ракету как межконтинентальную, тогда как, по данным российских систем наблюдения, речь идёт о ракете средней дальности. В связи с этим Россия предлагает внести коррективы в проект обсуждаемого заявления.

В комментарии постпредства подчёркивается, что приведённая в СМИ цитата «точна и отражает позицию России по баллистическому пуску КНДР». «Проблема в том, что она представляет собой выдержку из переписки между политкоординаторами стран-членов СБ ООН. Цитирование подобных документов в открытых источниках вызывает, по меньшей мере, недоумение», — отмечают в представительстве.

«К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как нечистоплотные шаги некоторых членов СБ, прибегающих к сознательным утечкам, подрывают годами складывавшуюся культуру взаимодействия в Совете безопасности ООН», — говорится в заявлении.

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