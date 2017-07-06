Эр-Рияд, 7 июля, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн расценивают отказ Катара выполнять условия их ультиматума как «срыв дипломатических усилий» по урегулированию кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении четырёх арабских стран, передаёт El Balad.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

Как отмечается в заявлении, настойчивый отказ Дохи от выполнения требований «свидетельствует об уровне связей Катара с террористическими группировками», а также о его «стремлении к подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке».

Сообщается также, что четыре страны готовы прибегнуть к новым мерам против Катара — как политическим, так и экономическим. При этом подчёркивается, что данные действия направлены против правительства Катара, но не против его народа.

Напомним, ранее стало известно, что Катар отверг ультиматум четырёх арабских стран, которые обвинили Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном вразрез с интересами стран Персидского залива и объявили о разрыве дипотношений с Катаром.

Властям стран был предъявлен ряд требований, среди которых — разрыв дипломатических отношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

В Дохе отказались выполнять данные требования, заявив, что они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны, и обвинили четыре государства в «явной агрессии».