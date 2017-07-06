Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 01:43 — ИА Регнум. В столкновениях с участниками акций протеста против саммита G20 в Гамбурге получили ранения 74 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

en.wikipedia.org Полиция Гамбурга за работой

По официальным данным, среди манифестантов пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в акциях протеста антиглобалистов, которыми традиционно сопровождаются такие международные форумы, как G7 и G20, принимают участие около 12 тысяч человек.

Порядка тысячи наиболее радикально настроенных манифестантов вступили в столкновения с полицией. Стражей порядка забрасывают камнями и дымовыми шашками, полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водомёты.

В полицейском управлении сообщают, что в ночь на 7 июля продолжились локальные беспорядки. Радикалы поделились на группы, которые действуют в разных частях города. Для наблюдения за протестующими задействованы полицейские вертолёты.

Местные власти обратились к жителям города с рекомендацией не выходить на улицы без крайней необходимости.

Напомним, саммит G20 будет проходить в Гамбурге 7−8 июля. В мероприятии примут участие около 10 тысяч членов международных делегаций и журналистов. Также власти города подготовились к приезду до 150 тысяч демонстрантов, в том числе нескольких тысяч леворадикалов.

В МВД Германии сообщали, что на обеспечение безопасности мероприятия было выделено 50 млн евро.

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