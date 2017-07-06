Акапулько, Мексика, 7 июля, 2017, 00:59 — ИА Регнум. По его словам, в корпусе тюрьмы, где содержатся особо опасные преступники, произошла стычка между двумя группами заключённых.

Busterrr Беспорядки в тюрьме

Сообщается, что к настоящему времени ситуация взята под контроль. Территория учреждения оцеплена по периметру. Поддержку с воздуха оказывают два полицейских вертолёта. Ведётся расследование причин произошедшего.

«Мы выражаем соболезнования родственниками погибших заключённых. Осуждаем эти акты насилия и скорбим», — написал Роберто Альварес.

Отметим, что беспорядки в местах лишения свободы в Мексике происходят регулярно. Крупнейшие за многие годы волнения произошли в феврале 2016 года в тюрьме в штате Нуэво-Леон на северо-востоке страны. Тогда, по официальным данным, погибли 49 человек.

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