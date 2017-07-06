Белград, 7 июля, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Как поясняют при этом чиновники, сила тока при соприкосновении с забором невелика и не может нанести серьёзного физического вреда, однако информация о любых контактах живых и неживых объектов с ограждением будет сразу же передаваться в полицейское управление.

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Строительство проволочного забора, который представляет собой второй ряд заграждений на венгерско-сербской границе, велось с начала 2017 года. Помимо электрического тока, конструкция снабжена также тепловизорами и устройствами ночного видения, фиксирующими каждую попытку незаконного пересечения границы.

Такие дополнительные меры венгерские власти решили предпринять, чтобы сократить количество полицейских и военнослужащих, задействованных в патрулировании 175-километровой границы.

По данным венгерской полиции, за последнюю неделю было задержано 166 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу, при этом большинство из них — со стороны Сербии.

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