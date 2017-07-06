Вашингтон, 6 июля, 2017, 23:51 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге продлится не более получаса. Такие данные следуют из обнародованного сегодня, 6 июля, рабочего графика американского президента на G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Сообщается, что встреча Путина с Трампом начнётся в 16:45 по московскому временив выставочном центре Гамбурга Hamburg Messe. Отъезд из Hamburg Messe в графике Трампа запланирован на 17:20 мск.

Стоит отметить, что Кремль также опубликовал рабочий график президента Путина на саммите G20. Согласно этому графику, в 18:00 по московскому времени Путин будет встречаться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.