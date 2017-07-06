София, 6 июля, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Правительство Болгарии продолжает работать над вопросом упрощения визового режима для граждан России. Об этом заявил вице-премьер республики Валери Симеонов, передаёт агентство «Фокус».

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«Я взял на себя дополнительные обязательства и лично работают по этому вопросу, обсуждал его с послом России в Болгарии Анатолием Макаровым», — сказал Симеонов.

Он уточнил, что в настоящее время рассматривается возможность выдачи российским гражданам электронных виз, подготовка необходимых изменений в закон о туризме уже ведётся.

«Это делается для того, чтобы такая возможность была законодательно предусмотрена. Главное, чтобы эти механизмы не противоречили европейскому законодательству. Если мы сможем ввести электронные визы, это серьёзно облегчит возможности для путешествий в Болгарию», — отметил вице-премьер.

Однако данный проект может быть реализован только к началу нового туристического сезона, добавил он.

О том, что власти Болгарии в целях привлечения большего числа туристов из России обсуждают изменения визовой политики в отношении российских граждан, в марте 2017 года сообщал посол Болгарии в Москве Бойко Коцев.

В частности, как заявлял он, в Софии рассматривают вопрос о снижении стоимости визового сбора для граждан России в целом и об освобождении от такого сбора российских детей в возрасте до 16 лет. Кроме этого, прорабатывается ряд мер для снижения цен на авиабилеты, которые, по словам посла, являются на сегодняшний день неоправданно дорогими из-за монополизма одного авиаперевозчика.

При этом Коцев подчеркнул, что всё это может стать лишь одной их составляющих целого комплекса мер, направленных на привлечение российских туристов на болгарские курорты.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне осложнения отношений между Москвой и Софией и присоединения Болгарии к санкциям против России, а также с началом падения курса российского рубля число российских туристов в Болгарии стало серьёзно сокращаться.

В зимний туристический сезон 2015 года, по подсчётам туроператоров, горнолыжные курорты Болгарии недосчитались примерно пятой части российских туристов, а летом того же года число отдыхающих из России на болгарском Черноморском побережье сократилось почти на 30% по сравнению с традиционным показателем.

Туроператоры отмечали, что многие из российских туристов, прежде посещавших Болгарию, предпочли для отдыха другие страны. Часть традиционного болгарского турпотока оттянул на себя и присоединившийся к России Крым.

В 2016 году Болгария снизила стоимость оформления виз для российских граждан, начала выдавать трёхлетние мультивизы, а также сократила сроки рассмотрения документов на визу до двух дней.

В результате этих мер, как сообщала министр туризма Болгарии Стела Балтова, за 2016 год страну посетило 584 тысячи российских туристов, что на 19% больше, чем годом ранее.