Уфа, 6 июля, 2017, 22:18 — ИА Регнум. В повестку дня заседания было включено более 50 вопросов, из них 23 связаны с рассмотрением проектов республиканских законов. Руководитель республики, выступая перед депутатами Госсобрания, признал существование ряда экономических проблем и призвал народных избранников поработать вместе с правительством Башкирии над их решением. Обсуждались проблемы малоимущих, был отмечен факт невысоких доходов у значительной части жителей региона.

Kremlin.ru Рустэм Хамитов

«Современная экономика беспощадна и помощи порой ждать неоткуда. Половина работающего населения республики получают меньше 20 тысячи рублей. И это, конечно, не хорошо», — посетовал Хамитов.

Глава республики обратил особое внимание на проблемы дольщиков, которых также необходимо продолжать решать.

«Когда я сюда приехал — увидел пикетчика-дольщика. Это, конечно, безобразно, когда у людей берут деньги и не предоставляют жилье», — поделился впечатлениями руководитель региона.

По мнению политолога Николая Евдокимова, выступление Рустэма Хамитова на очередном заседании Государственного Собрания Башкирии лишний раз должно было продемонстрировать, что именно он является наиболее влиятельным политическим субъектом в республике.

«Несмотря на возникающие время от времени проблемы, в целом можно говорить о том, что политическое пространство в Башкирии полностью контролируется региональной властью. Можно по разному относиться к выстраиванию вертикали власти, но в республике на данном этапе политического развития она демонстрирует свою работоспособность», — сказал эксперт, высказав мнение, что меры, которые принимает Рустэм Хамитов в социально-экономической сфере, способствуют действенному решению проблем.

«Другое дело, что подобное ручное управление не может продолжаться вечно, и если мы хотим видеть в республике стабильное развитие политической системы, то необходимо, чтобы и другие институты власти повышали уровень эффективности своих решений», — считает Евдокимов.

Выступление Хамитова оказалось важным не только с точки зрения выстраивания взаимоотношений между исполнительной и законодательной властью, но и позволило выявить основные вопросы, которые, по мнению главы региона, должны быть объектом пристального внимания властей. Впервые за долгое время было уделено внимание политике — а именно выборам в Госсобрание Башкирии в 2018 году и развитию СМИ, как института гражданского общества и важного инструмента консолидации людей на основе позитивной повестки. Среди социально-экономических вопросов депутатам, по мнению главы региона, следует подключиться к решению проблем обманутых дольщиков (пока этим занимается лишь исполнительная власть), обратить внимание на ситуацию в сельском хозяйстве, усугубляющуюся ненастным летом, способствовать развитию туризма и завершению крупных инфраструктурных проектов — таких, как строительство набережной реки Белая в Уфе.

По мнению эксперта, позиции исполнительной власти и лично Рустэма Хамитова существенно сильнее политического влияния Государственного Собрания.

«Такая ситуация вполне объяснима, учитывая абсолютное большинство голосов, которые имеет в Госсобрании «Единая Россия». Оппозиция в региональном парламенте не только малочисленна, но и лояльна власти. С одной стороны, это облегчает процесс управления и упрощает бюрократические процедуры, например, сроки принятия тех или иных региональных законов, повышает эффективность взаимодействия структур исполнительной и законодательной власти. С другой — нарушается сам принцип разделения властей, их независимости друг от друга», — полагает собеседник агентства и выражает надежду, что после выборов 2018 года, о которых говорил Хамитов, Госсобрание обретёт несколько большую политическую субъектность, став по-настоящему местом для дискуссий.

Политолог особо выделил два момента. Во-первых, развитие политической системы, что можно увязать с грядущими выборами в Госсобрание в 2018 году и необходимостью развития СМИ как института гражданского общества. Во-вторых, это социально-экономическое развитие, которое предполагает, по мнению главы региона, более активное участие депутатского корпуса в решении проблем обманутых дольщиков, в реализации ряда инфраструктурных проектов, поддержке сельского хозяйства и туризма. Отдельно было сказано о ситуации с кампанией «Башнефть», что неудивительно: данный вопрос один из ключевых в региональной политической повестке.

Как полагает политолог Дмитрий Михайличенко, глава Башкирии ещё раз выразил свою поддержку инициативе «Роснефти», которая стремится повысить прозрачность и эффективность управления топливно-энергетическим комплексом республики. Эта задача отвечает стратегическим ориентирам Башкирии и находит адекватную поддержку у руководства республики.

«Выступление Хамитова — это своеобразный жест, подчеркивающий высокую степень консолидированности законодательной и исполнительной власти республики. Через 14 месяцев в регионе состоятся выборы в Госсобрание и действующим депутатам, безусловно, нужно активнее проявлять себя для того, чтобы быть переизбранными на следующий срок. Этот месседж отчетливо читался между строк выступления главы Башкирии», — отметил эксперт.

«В частности, для нормальной работы института законодательной власти в республике нужна активная, полемичная работа депутатов, живое обсуждение острых, резонансных проблем. У нас же тенденция такова, что эксперты (политологи, экономисты и т.д.) гораздо более медийны, чем большинство депутатов. А как, спрашивается, депутат будет формировать общественное мнение, работать с избирателями, если он не является лидером общественного мнения? В этом плане депутатам предстоит сделать довольно много для того, чтобы их вес в обществе был адекватен их статусу во властно-управленческой иерархии региона», — заключил Михайличенко.

Политолог Дмитрий Казанцев подчеркнул, что глава Башкирии признал наличие ряда стагнационных процессов в жилищном строительстве и сельском хозяйстве, проблемы обманутых дольщиков, некачественную работу на предприятиях прошлого руководства «Башнефти», а также превалирование в ряде СМИ негативной информации о республике, дажее несмотря на наличие положительных результатов в промышленности, культуре и туризме.

В своем выступлении перед депутатским корпусом руководитель республики заострил внимание на проблемном поле Башкирии, предстоящей избирательной кампании в региональный парламент и важности нивелирования ряда экстрафакторов, в том числе искусственного происхождения.

«Вместе с тем риторика Хамитова была направлена на консолидацию политических и экономических элит республики, призыву к сплоченности между исполнительной и законодательной властью в решении системных общереспубликанских задач, повышению уровня социального самочувствия граждан и необходимости постоянного мониторинга экономической ситуации в субъекте РФ», — подытожил собеседник ИА REGNUM.