Москва, 6 июля, 2017, 22:13 — ИА Регнум.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии, особенно в вопросах оказания адресной помощи людям.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова подписала соглашение с Ассоциацией юристов России

«Мы считаем важным заключать договоры, которые способствуют распространению правового просвещения. Уверена, что в сотрудничестве с Ассоциацией юристов России мы сможем помочь большему количеству попавших в беду граждан», — заявила она.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев приветствовал подписание документа и подчеркнул важность сотрудничества юридического сообщества с институтом государственного правозащитника.

«Ассоциация юристов России насчитывает более 35 тысяч членов, 84 региональных отделения. Уверен, что такое сотрудничество позволит расширить наш потенциал», — сказал глава АЮР России.

Подписанное соглашение является бессрочным и предусматривает совместную организацию мероприятий, обмен информацией и проведение консультаций, создание рабочих групп, и иные способы взаимодействия сторон с целью повышения эффективности обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, важным пунктом документа является совместная работа по изучению и анализу правоприменительной практики, а также участию в вопросах совершенствования законодательства, повышению уровня правового сознания и правовой культуры населения.