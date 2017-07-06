Нью-Йорк, США, 6 июля, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Постоянное представительство России при ООН опровергло сообщения западных СМИ о блокировке Россией заявления СБ ООН по вопросу северокорейского ракетного испытания, указано в пресс-релизе постпредства РФ при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

В тексте пресс-релиза подчеркивается, что появившиеся в западных СМИ сообщения о том, что Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН для прессы по северокорейскому ракетному пуску 4 июля, не соответствуют действительности.

Речь идёт о том, что российская делегация не согласна с тем, что этот пуск США пытаются классифицировать как испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Россия предлагает внести коррективы в проект обсуждаемого заявления.

Обычный процесс согласования текста документа Совета Безопасности никем не прерывался и не блокировался. Сообщения о «блокировании» Россией принятия заявления для прессы не соответствуют истине.

Напомним, 5 июля руководство США заявило, что КНДР провела успешные испытания ракеты ранее неизвестного типа.