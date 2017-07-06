Москва, 6 июля, 2017, 21:51 — ИА Регнум. 72 региона предоставили информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству. Об этом заявил координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев в ходе заседания Президиума Генерального совета партии, на котором подводились итоги работы федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года.

Er.ru На заседании Президиума Генсовета «Единой России»

По словам Александра Васильева, 47% дворовых территорий в субъектах РФ выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству.

Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, воркаутами, территориями для выгула собак и парковочными местами. По словам Васильева, сегодня в 15 регионах особенно активно идет работа в этом направлении: Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Тверская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

«На сегодняшний день информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству предоставили 72 субъекта РФ. Однако именно в перечисленных регионах проводится широкое общественное обсуждение проектов благоустройства, заявки принимаются особенно активно и учитываются при благоустройстве», — рассказал Александр Васильев.

Кроме того, по словам Александра Васильева, более 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. Еще в 15 регионах от 40 до 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 13 регионах от 20 до 40% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 12 регионах менее 20% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству.

«В работе над проектом для нас важным ориентиром является послание Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором он предложил «не прятаться в служебных кабинетах», — напомнил Александр Васильев.

Напомним, на реализацию партпроекта выделен 41,538 млрд рублей: из федерального бюджета: 25,101 млрд рублей и из региональных бюджетов 16,437 млрд рублей. В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов» в первом полугодии было проведено 694 мероприятия, все мероприятия по благоустройству парков будут завершены до конца года, сообщил федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Владимир Панов.

Всего же в рамках реализации партпроекта в 59 регионах по состоянию на 5 июля 2017 года утверждено 179 дизайн-проектов благоустройства парков.

«В основе каждого эскизного проекта — мнение жителей по поводу того, что бы они хотели видеть в своем родном парке. Для сбора пожеланий нами была разработана анкета, где в схематичной форме изображены основные элементы благоустройства. Проанализировав собранные данные, каждый регион подготовил уникальные дизайн-проекты парков, которые содержат самые популярные и интересные предложения жителей», — заявил координатор партпроекта, добавив, что благоустройство общественных пространств позволит значительно повысить качество жизни жителей страны.

При этом партия «Единая Россия» вовлекает жителей на всех этапах реализации партпроекта «Парки малых городов» — от сбора предложений по благоустройству до, впоследствии, подведения итогов выполненных работ.

«Всего в рамках реализации проекта в первом полугодии было проведено 694 мероприятия. Благодаря этому подготовленные проекты благоустройства парков стали по-настоящему адресными и уникальными, отражая пожелания жителей малых городов», — сказал Владимир Панов.

По его словам, региональные координаторы партпроекта «Парки малых городов» лично примут участие в открытии парков после окончания работ.

«До конца года будет выполнен 1 этап реализации партпроекта. Региональные координаторы партпроекта «Парки малых городов» лично оценят качество выполненных работ, а также подведут итоги реализации проекта в 2017 году», — резюмировал координатор партпроекта.

В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» «Единая Россия» будет стимулировать владельцев специального счета, региональных операторов активнее предлагать собственникам проведение энергоэффективных мероприятий и использование сберегающих строительных материалов в рамках капремонта. Например, замена лифтового оборудования приводит к экономии электроэнергии за счет снижения массы кабины и применения светодиодных светильников. Фасад здания может быть оборудован термопанелями и энергосберегающей краской.

Эти и другие меры позволят сократить расходы тепла и электроэнергии не менее чем на 10%, рассказал федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

«Весь проводимый капремонт должен быть направлен не только на улучшение технического состояния дома, но и на более рациональное потребление коммунальных ресурсов. Это приведет к снижению оплаты гражданами услуг ЖКХ», — отметил Александр Сидякин.

Координатор партпроекта также сообщил, что «Единая Россия» занялась мониторингом качества воды, поступающей потребителю из систем водоснабжения.

«В рамках «Школы грамотного потребителя» мы совместно с Роспотребнадзором сосредоточимся на усилении общественного контроля за качеством коммунальных ресурсов, поставляемых потребителям. Речь идет об оценке качества питьевой воды в кране, соблюдении норм нагрева горячей воды, борьбы с перетопами в тепловых сетях, слабым током в розетках. Об этом есть соответствующее решение Пленума Верховного суда РФ. Наш первый шаг будет касаться замера уровня вредных веществ в воде в разных городах», — рассказал координатор партийного проекта.