Париж, 6 июля, 2017, 21:22 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев европейский производитель самолетов Airbus получил 203 твердых заказа на самолеты и поставил заказчикам 306 авиалайнеров, 6 июля сообщает Agence France-Presse.

Arcturus Самолёт Airbus A330

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Только в июне на французском международном авиасалоне в Ле Бурже компания Airbus получила заказы на 138 среднемагистральных A320 и дальнемагистральных самолетов A330. В июне компания Airbus также передала заказчикам 64 авиалайнера.

«Учитывая статистические данные по количеству заказов и переданных самолетов, к 30 июня общее число твердых заказов на пассажирские самолеты достигло 6 тыс. 771, что отображает примерно девять лет производства компании с учетом текущих темпов», — говорится в заявлении Airbus.

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Напомним, накануне в Airbus заявили о получении крупного заказа из Китая на 140 самолетов, стоимость которого составляет $22,8 млрд. Договор был подписан во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Берлин. Airbus должен поставить в Китай 100 самолетов A320 и 40 самолетов A350.