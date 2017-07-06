Уфа, 6 июля, 2017, 21:17 — ИА Регнум. Постановление, опубликованное 6 июня Конституционным судом (КС) по жалобе администрации Сибая, может повлечь изменение федерального закона «Об образовании». Как считают опрошенные ИА REGNUM представители родительской общественности, данное решение затрагивает интересы сельских школьников.

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Началом истории послужило закрытие средней общеобразовательной школы в селе Казанка Баймакского района Башкирии в 2011 году путем реорганизации в филиал школы села Старый Сибай этого же района. После закрытия старшего звена в школе старшеклассники из Казанки и соседнего с Казанкой села Калиново оказались «приписанными» к школе в Старом Сибае, но родителей учащихся такое положение дел не устраивало: детям предстояло учиться во вторую смену, школа в Старом Сибае казалась им недостаточно оснащенной и ветхой, в отличие от школ соседнего города Сибая.

«До Сибая нам ехать ближе, чем до Баймака, который является нашим райцентром, почему наши дети должны учиться в аварийной старосибайской школе, а не в городской, разве они дети второго сорта?» — возмущались родители и добились зачисления своих детей в школы Сибая.

Нельзя сказать, что такое развитие событий сильно обрадовало педагогов и чиновников Сибая, но формальных оснований в отказе приема «чужих» детей из Казанки и Калиново у них не было. В дальнейшем родители школьников потребовали, чтобы детей из Казанки и Калиново возили на учебу на школьном автобусе. Около 25 ребят их этих сел самостоятельно добирались до школ, расположенных в 8 и 12 километрах от их деревень, при этом никакой общественный транспорт из Сибая в Казанку вообще не ходил. Родители школьников обратились в местную прокуратуру, а та — в суд.

Суд первой инстанции отклонил доводы прокурора, однако в 2016 году Верховный суд республики признал такое решение незаконным и удовлетворил исковое заявление. Детей надлежало возить на школьном автобусе, который следовало содержать властям Сибая, не входящего в Баймакский район и являющегося самостоятельным муниципальным образованием.

Сибайские чиновники из администрации с такой обузой не согласились и подали жалобу в Конституционный суд. Они попытались доказать, что не должны платить за несовершеннолетних, «фактически проживающих на территории другого муниципального образования».

Сегодня, 6 июня, стало известно, что КС с позицией сибайских чиновников согласился. КС счёл несправедливым, что перевозку детей сейчас финансирует принимающая сторона. Судьи рекомендовали поправки в федеральный закон «Об образовании». Как следует из решения, финансирование школьных автобусов нужно возложить либо на муниципалитет, откуда едут дети, либо предоставить принимающей стороне «средства из бюджетов вышестоящих уровней». «Субъекты Федерации не лишены возможности принять меры по софинансированию осуществления данного полномочия», — добавляет КС. Поправками в закон «Об образовании» займутся Госдума, Совет Федерации и правительство России. Сибай же сможет получить компенсации от районной власти на перевозку школьников в 2018 году.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Как отмечают представители родительской общественности, ситуация, когда школьникам из населенного пункта одного района удобнее учиться в школе, расположенной в другом муниципальном образовании, для Башкирии, да и всей России, не нова. Как правило, речь идёт о небольших населенных пунктах, расположенных близ городов.

«Дети из Уфимского района ездят учиться в Уфу, дети из Иглинского района — в Уфу или даже Ашу, принадлежащую Челябинской области, дети из Мелеузовского района — в Салават», — перечисляют родители. — Школьных автобусов в Башкирии не хватает, на всю страну прогремела история, когда школьники из Бурзянского района Башкирии ходили в школу с топорами, чтобы отбиваться от волков. Дети должны иметь возможность учиться там, где им лучше, и законы не должны им в этом мешать».